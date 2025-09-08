Bahia goleia Confiança novamente e é pentacampeão da Copa do Nordeste

Foto: Reprodução | Tricolor de Aço domina primeiro tempo e garante mais um título da competição

O Bahia não deu chances ao Confiança e confirmou, neste sábado (6), seu quinto título da Copa do Nordeste. Depois de vencer por 4 a 1 no jogo de ida, o Tricolor fez ainda mais na volta: 5 a 0 na Arena Fonte Nova, sacramentando a taça com 9 a 1 no placar agregado.

O título começou a ser construído cedo. Aos cinco minutos, Tiago abriu o placar após cruzamento rasteiro de Rodrigo Nestor. Aos 10, Lucho Rodríguez aproveitou passe de Iago para ampliar. Sete minutos depois, Rezende desviou chute de Sidney e fez o terceiro.

O domínio seguiu absoluto. Tiago voltou a aparecer aos 36, de cabeça, e marcou mais um aos 39, em assistência de Nestor, completando o hat-trick e fechando a conta ainda no primeiro tempo.

Na etapa final, o Bahia apenas administrou a larga vantagem até chegar a hora de levantar a taça.

Fonte: CNN Brasil/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/05:16:23

