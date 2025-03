Bahia segura pressão, e é campeão baiano contra o Vitória no Barradão

Lance de Vitória x Bahia pela final do Campeonato Baiano • Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Equipes empataram em 1 a 1 em jogo marcado por confusão.

O Bahia é o campeão baiano de 2025! E foi com emoção! No Barradão, Vitória e Bahia empataram em 1 a 1, neste domingo (23), em um jogo marcado por muita confusão. Claudinho abriu o placar para os donos da casa, enquanto Kayky empatou a partida no último lance.

No jogo de ida, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu por 2 a 0 e, portanto, poderia até perder por um gol de diferença para levantar a taça. Com o placar agregado de 3 a 1, o Bahia garantiu o título estadual.

O jogo

O primeiro tempo foi pegado, com muitas faltas e cartões amarelos distribuídos para os dois lados. O Vitória tentou pressionar, mas não foi efetivo nas chegadas, sem conseguir criar muitas chances claras.

Aos sete minutos, Ademir quase abriu o placar para o Bahia depois de receber passe de Everton Ribeiro. No fim da primeira etapa, o Vitória conseguiu criar mais e assustou o goleiro Marcos Felipe. Aos 31 minutos, Wellington Rato aproveitou rebote e bateu chapado, com a defesa afastando.

Aos 43, Matheusinho cabeceou no travessão na chance mais clara do jogo até então.

No segundo tempo, o Vitória foi para o tudo ou nada. Logo aos 13 minutos, Janderson recebeu cruzamento na área e cabeceou com força, obrigando Marcos Felipe a fazer uma defesaça. Aos 16, o lance pareceu se repetir. Marcos Felipe fez mais uma ótima defesa em cabeçada de Janderson.

Depois de boas chegadas logo no início, o jogo ficou mais morno por volta dos 20 minutos, com as duas equipes fazendo alterações.

Somente no fim, a partida voltou a ficar emocionante. O Vitória abriu o placar com gol de Claudinho aos 38 minutos. O lateral cortou e cruzou para Carlinhos, mas a bola passou por todo mundo e acabou entrando direto no gol.

Aos 47 minutos, a arbitragem de vídeo chamou Wilton Pereira Sampaio para revisar lance de possível expulsão de Cauly. Após ver o vídeo, o árbitro expulsou o atacante do Bahia por ter atingido Lucas Halter no rosto e sem a bola.

O clássico, que já estava quente, explodiu. Aos 50 minutos, teve início uma confusão generalizada envolvendo os reservas dos dois times, inclusive com troca de socos. Durante a confusão, Baralhas foi expulso, mas, após revisão no VAR, o árbitro cancelou o cartão vermelho.

Depois de nove minutos de paralisação, a partida retomou pegada, com o Vitória buscando o gol desesperadamente, enquanto o Bahia segurava como podia. Por fim, foi o Tricolor que conseguiu balançar a rede. Em contra-ataque, Juba encontrou Kayky que não perdoou, empatando a partida.

Depois do gol, mais confusão. Jogadores e comissões técnicas mais uma vez protagonizaram cenas lamentáveis e Wilton Pereira Sampaio decidiu encerrar a partida.

