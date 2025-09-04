Bahia vence o Confiança e está perto do título da Copa do Nordeste
Copa do Nordeste 2025: Confiança x Bahia. — Foto: Letícia Martins/EC Bahia
No primeiro jogo, em Aracaju, o tricolor não tomou conhecimento do adversário e ganhou, por 4 a 1.
O Bahia saiu na frente do Confiança na luta pelo título da Copa do Nordeste. Na noite dessa quarta-feira (3), a equipe baiana não tomou conhecimento do time do Sergipe e, mesmo em Aracaju, goleou o adversário, por 4 a 1. No sábado (6), o Bahia pode perder por dois gols de diferença em casa que ainda assim fica com o título.
Nesta quinta-feira (4) serão realizados os jogos da 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Às 20h30, o Uruguai recebe a seleção peruana, a Colômbia encara a Bolívia em casa, o Paraguai será mandante contra o Equador e a Argentina vai enfrentar a Venezuela em Buenos Aires.
Já às 21h30 o Brasil joga com o Chile no Maracanã. A seleção deve ser escalada com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estevão, Raphinha, João Pedro e Martinelli.
