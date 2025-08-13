“Baianinho” é assassinado a tiros em São Domingos do Araguaia

(Foto: Reprodução) – O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (12), no bairro São Luís.

Na noite dessa terça-feira (12), um homem identificado pelo apelido de “Baianinho” foi assassinado a tiros no bairro São Luís, na cidade de São Domingos do Araguaia, região sudeste do Pará.

O nome completo da vítima não foi divulgado pelas autoridades. Também não há, até o momento, informações sobre a identidade do suspeito. Testemunhas relataram que o criminoso chegou sozinho em uma motocicleta, aproximou-se e efetuou os disparos à queima-roupa, fugindo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que iniciou as investigações para identificar o autor e apurar a motivação do crime. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Fonte: Portal Debate /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2025/14:45:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...