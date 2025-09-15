Bailarina paraense vai representar o Norte do Brasil na Biennale de la Danse de Lyon, na França

Foto:Reprodução | O evento é considerado um dos maiores festivais de dança contemporânea do mundo, chegando à 21ª edição na cidade de Lyon e em diversas localidades da região de Auvergne-Rhône-Alpes.

De Ananindeua, cidade na região metropolitana de Belém, a bailarina paraense Giulia Nascimento vai representar a Região Norte do Brasil na renomada Biennale de la Danse de Lyon 2025, na França até o dia 28 de setembro.

“Estou bem ansiosa e tensa por ser minha primeira viagem internacional, mas muito feliz por saber que vou viver algo importante para minha trajetória”, contou.

O evento é considerado um dos maiores festivais de dança contemporânea do mundo, chegando à 21ª edição na cidade de Lyon e em diversas localidades da região de Auvergne-Rhône-Alpes.

Com 19 anos de experiência na dança, Giulia embarcou na sábado (13) e vai se apresentar no dia 18 de setembro. Ela teve indicação para o intercâmbio como reconhecimento do título de “Bailarina Revelação”, que conquistou na primeira edição do Dança Carajás Festival, em Parauapebas, no sudeste do Pará, em 2023.

“Vou apresentar um solo contemporâneo, com alguns movimentos do ballet clássico, com uma temática bem interessante onde mostrarei a força da Amazônia, a força do Norte, dos ancestrais e o que move e habita em cada um”, revelou.

Além da apresentação, ela também participará de encontros, Workshops e networking com artistas dos mais diversos países.

Com programação que inclui cerca de 40 espetáculos, sendo quase metade deles estreias mundiais ou primeiras apresentações em solo francês, a Biennale de la Danse de Lyon celebra a dança como linguagem universal e reúne grandes nomes da cena internacional e talentos emergentes.

Este ano, a Bienal presta uma homenagem especial ao Brasil, com o programa “Brasil Agora!”, que integra a Temporada França-Brasil 2025 e destaca oito espetáculos brasileiros.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/16:57:31

