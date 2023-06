Bailarinos paraenses fazem intercâmbio com escolas de dança da Europa

Equipe de Benevides e Castanhal antes de embarcar para a Europa — Foto: Arquivo Pessoal

Uma bailarina de Abaetetuba teve a viagem custeada por bailarina paraense que vive há sete anos em Portugal.

Bailarinos paraenses estão na Europa em apresentação e formação continuada em eventos e escolas de três países: Espanha, Portugal e Grécia.

Eles participam do Festival Internacional de Vila Nova de Cerveira (Dancerveira), da Imersão DiamondStar Productions, Barcelona Dance Center, Dora Stratou Theater, e de aulas na Attitude Academia de Dança.

Os artistas são das cidades de Castanhal, Abaetetuba, Ananindeua e Benevides e foram selecionados no evento Circuito Norte em Dança, em Belém, além do Festival Regional de Dança e Encontro Panamericano de Dança da Amazônia, e agora têm a oportunidade de participar do intercâmbio internacional.

Em Portugal, os bailarinos paraenses participarão de imersões com as professoras e coreógrafas Valéria Zagury, que também é paraense, Joana Rodrigues e demais professoras da Attitude Academia de Artes. Zagury e a academia custearam a viagem de uma das bailarinas paraense, Francisca Lobato, moradora de Abaetetuba.

Além da participação de aulas e processos criativos proporcionados pela produtora cultural, coreógrafa e professora Patrycja Wojcik, diretora da DiamondStar Productions.

Os artistas participarão como convidados do XIX Dancerveira, em parceira com a Associação de Dança do Eixo Íbero Atlântico (ADEIXA).

Na Espanha, a bailarina Nina Recco e a professora Dielle Angelim participarão de imersão formativa no Barcelona Dance Center.

E na Grécia, os professores Igor Marques e Gysllene Araújo participarão do Congresso Internacional de Pesquisadores em Dança/Unesco, ocasião na qual farão apresentações artísticas no Dora Stratou Theater e, também, publicarão artigo sobre pesquisa em dança na Amazônia.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/15:30:43

