Baile da Escolha da rainha da Festa de Peão de Boiadeiro é cancelado em Novo Progresso

Solene Guimarães e Jhenifer Mayelly são as candidatas – (Foto:Reprodução)

O tradicional Baile para escolha da rainha e das princesas da 31º Festa do Peão de Boiadeiro e a Feira de Exposição Agropecuária, foi cancelado pela diretoria e comissão organizadora do evento, em Novo Progresso.

Conforme a nota somente duas candidatas continuam concorrendo, e a escolha será através de vendas de votos, a coroação será na primeira noite da abertura da festa que acontece nos dias 5 a 8 de junho de 2025, em Novo Progresso. O clima de tensão e de tristeza abalou a todos, principalmente as candidatas, que foram informadas sobre o cancelamento. Conforme apurado pelo Jornal Folha do Progresso um total de nove (9) havia interesse na disputa, desistiram sete (7) e ficou duas para a disputa da Rainha da Festa de 2025.

Exponp 2025 Abalada- O caso do afastamento do vice-presidente, devido a acusações de assédio moral e sexual, gerou uma crise na entidade, com a necessidade de um novo líder e a reestruturação da gestão. O Vice-Presidente o Pecuarista José Sebold, o principal líder da entidade que comandou por vários anos, foi afastado em reunião da diretoria executiva em 29 de abril e posteriormente divulgada em nota publica nas redes sociais da entidade.

Exponp-2024- Uma polêmica na escolha da Rainha do Rodeio em 2024 foi travada nas redes sociais, após a segunda colocada denunciar uma articulação para escolha da primeira colocada.

Na oportunidade a escolha da Rainha do Rodeio 2024, foi através de votos no Instagram e na apuração totalizou mais de 30 mil votos para as candidatas. Foram 7 candidatas a Rainha do Rodeio, a dinâmica de votação foi através de duelo no site oficial da EXPONP 2024, no INSTAGRAM- Quatro foram eliminadas na primeira fase. Na soma total foi eleita Mari Claudia Rodrigues com 18.791 votos, a segunda colocada Alayane obteve 18.361 votos e em terceiro lugar Suelen com 869 votos.

Recurso Público- A Festa tem incentivo da Prefeitura de Novo Progresso – em 2024 a município liberou a importância de R$ 160 mil, para o evento, valor este que teve aumento significativo em 2025 onde foi destinado a importância de R$ 260 (duzentos e sessenta mil reais) para APRONOP (Associação dos Produtores de Novo Progresso).

