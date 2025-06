Bairro Liberdade celebra 41 anos com passeio ciclístico e sorteio de bicicletas em Marabá

(Foto: Reprodução) – A programação inclui o sorteio de três bicicletas entre os participantes regularmente inscritos. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição diretamente no SESC Marabá mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

O 41º aniversário do Bairro Liberdade, em Marabá, será comemorado no próximo domingo, 29 de junho, com a realização de um passeio ciclístico promovido em parceria com o SESC Marabá. A concentração do evento está marcada para as 6h30, na praça central do bairro.

A programação inclui o sorteio de três bicicletas entre os participantes regularmente inscritos. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição diretamente no SESC Marabá mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.

A ação tem como objetivo reunir moradores e visitantes em uma manhã de lazer e integração comunitária, além de incentivar a prática esportiva e a solidariedade. Os alimentos arrecadados serão destinados a iniciativas sociais.

O passeio integra a agenda oficial de comemoração do aniversário do bairro e conta com o apoio de diversas instituições locais. A organização orienta os participantes a utilizarem equipamentos de segurança durante o trajeto, como capacete e roupas adequadas.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/16:36:55

