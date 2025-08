Balanço final da Operação Verão 2025 apresenta redução de crimes nas cidades

(Foto: Reprodução) – Mais de 9 mil agentes públicos reforçaram as atividades em 50 localidades

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), integrada com as demais forças do Sistema de Segurança do Estado, apresentou, na terça-feira (5), o balanço final das ações desenvolvidas durante a “Operação Verão 2025”. Mais de 9 mil agentes públicos reforçaram as atividades em 50 localidades do Pará, com objetivo de garantir a segurança dos veranistas e turistas que aproveitaram o mês de julho nas praias e balneários mais procurados pelos paraenses.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, foram registradas reduções nos indicadores dos crimes de roubo e furto no Pará, quando comparados com o verão de 2024. Segundo os números, houve uma redução de 14,8% e 12,5%, respectivamente, quando relacionados com o período do verão do ano passado.

Em 2024 foram registrados 4.935 casos de furto, e em 2025 foram computadas 4.206 ocorrências. Já em relação ao crime de roubo, no ano de 2024 foram registrados 1.821 casos, já este ano o número de ocorrências baixou para 1.593 casos.

“Este ano tivemos um verão atípico, em razão das férias escolares dos alunos da Região Metropolitana de Belém terem o período de férias escolares reduzido. Desta forma nossas ações se concentraram nas 50 localidades do Estado e com isso tivemos um veraneio mais tranquilo. Cumprimos algumas medidas previamente estabelecidas, como o controle dos horários de permanência de carretinhas e carros de som nas praias em Salinópolis, bem como as fiscalizações para o não uso de garrafas de vidro na faixa de areia e a continuidade das ações de prevenção quanto a proibição das linhas de cerol. Nossas equipes atuaram também na ostensividade com rondas e fiscalizações diariamente, afim de combater os atos criminosos, bem como, a fiscalização de bares e restaurantes funcionando dentro dos padrões estabelecidos por lei”, pontuou o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado.

Produtividade – Entre as ações desenvolvidas nas localidades que receberam o reforço da Operação Verão, destacam-se a atuação das Polícias Civil e Militar, que de forma integrada, atuaram nas fiscalizações de estabelecimentos comerciais. Durante o mês de julho foram fiscalizados 9.242 estabelecimentos comerciais, destes, 460 estabelecimentos foram intimados e 534 fechados. As equipes realizaram também cerca de 564 abordagens à locais e estabelecimentos com denúncia de poluição sonora. Foram realizadas também 654 prisões, instaurados 452 procedimentos, cumpridos 102 mandados de prisões, recapturados 28 foragidos da justiça, e ainda, apreendidos 70.820kg de entorpecentes.

Corpo de Bombeiros – Durante todo o mês de julho às equipes do Corpo de Bombeiros realizaram 41.330 orientações e ações sociais, além de 535 atendimentos pré-hospitalares. As equipes distribuíram também 7.262 pulseiras de identificação de criança, e ainda foram localizadas 201 crianças perdidas dos seus responsáveis.

Ações de trânsito – As ações de fiscalização de trânsito e combate a alcoolemia foram bastante intensificadas durante todo o período do veraneio, em especial, nas praias e balneários do Estado. Equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realizaram 71.365 abordagens à veículo, e ainda, 26.485 testes de alcoolemia foram feitos. Foram efetuadas também 97 prisões por alcoolemia e 101 por descumprimento do artigo 165.

Atendimentos, perícias e monitoramento – As atividades periciais também foram intensificadas no decorrer da “Operação verão”, por meio da Polícia Científica do Estado, foram realizados 96 exames periciais. Os agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) monitoram 177 pessoas, e destas, 77 foram apresentadas e conduzidas ao sistema penitenciário.

As ações se iniciaram no dia 28 de junho, e terminaram na última segunda-feira, 4 de agosto. Ao todo foram desenvolvidas atividades de segurança em seis finais de semanas consecutivos. “Tivemos este ano seis finais de semana, o que também nos mostra um julho atípico, com um final de semana a mais do que o habitual. Todas as peculiaridades foram estrategicamente analisadas para que pudéssemos dar garantia à população de um veraneio mais tranquilo e mantendo a ordem pública. Conseguimos finalizar mais um Operação Verão com êxito realizando as fiscalizações necessárias e garantindo a segurança de todos”, finalizou Ualame Machado.

Integração – Estiveram presentes na Operação equipes das Polícias Civil e Militar, Polícia Científica do Estado, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran) e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), além dos órgãos de segurança das esferas municipais e federais.

Fonte: Agência Pará

