Balão pega fogo no ar, cai e deixa mortos em Santa Catarina

Balão pegou fogo no ar e deixou quatro mortos • Reprodução/Redes sociais

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 21 pessoas estariam dentro do balão; oito mortes foram confirmadas.

Ao menos oito pessoas morreram após um balão pegar fogo no ar e cair em um posto de saúde, no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, na manhã deste sábado (21).

Segundo informações preliminares divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, cerca de 21 pessoas estariam dentro do balão – incluindo o piloto -, das quais 13 sobreviveram. Elas foram encaminhadas a hospitais próximos pelas equipes de bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A corporação afirmou que as vítimas estão sendo atendidas, procuradas e avaliadas pelas equipes de bombeiros.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou o momento da queda. Veja:

Esse é o terceiro caso de queda de balão em menos de uma semana. No último domingo (15), um balão com 35 pessoas caiu em uma área rural de Capela do Alto, no interior de São Paulo. O balão não possuía autorização para voar. Uma pessoa morreu e o piloto foi preso.

Na manhã da última quinta-feira (19), outro balão caiu no litoral de São Paulo, nas proximidades da praia de Maresias, no município de São Sebastião. De acordo com a prefeitura da cidade, ninguém ficou ferido, não houve danos graves e nenhuma residência foi atingida.

Fonte: CNN Notícias/Jornal Folha do Progresso

