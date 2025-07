Balsa carregada com postes e caminhão afunda em lago no Pará; VÍDEO

Balsa carregada de postes naufragou e, Tucuruí, no Pará — Foto: Enoque Valente e Paco Martins/Arquivo pessoal

Imagens mostram veículo afundando. Postes e um dos caminhões transportados ficaram submersos no lado ga Usina hidrelétrica de Tucuruí.

Uma balsa carregada com postes de energia naufragou no lago da hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste paraense.

Pequenas embarcações que estavam próximas ajudaram a resgatar todos os tripulantes, que conseguiram deixar o local em segurança e ninguém ficou ferido.

O naufrágio foi em Breu Branco na quinta-feira (24) e as imagens repercutiram na região nesta sexta (25).

A embarcação teria encalhado em um banco de areia e, algumas horas depois, começou a inclinar até afundar parcialmente.

A balsa saiu de Marabá e tinha como destino a cidade de Itaporanga, no Amazonas.

Moradores da região disseram que, mesmo com tentativas de estabilizar a embarcação, o peso da carga agravou a situação e a estrutura cedeu.

Não foram divulgadas informações sobre a quantidade de postes transportados, nem o peso aproximado da carga.

O g1 solicitou informações à Marinha, à polícia e aos bombeiros para informações sobre a ocorrência e aguardava retorno até a última atualização desta reportagem.

Veja vídeo:

Fonte: g1 Pará e TV Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/12:58:41

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

