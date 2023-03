Balsa é queimada durante operação na região do garimpo Crepurizão, em Itaituba – PA; Vídeo

Balsa em chamas. (Foto: Print vídeo).

Registro foi feito por um garimpeiro na tarde desta segunda-feira (06). Embarcação aparece em chamas.

Uma balsa foi queimada na tarde desta segunda-feira (06), na região do garimpo Crepurizão, em Itaituba, no Sudoeste do Pará. Um vídeo feito com aparelho celular mostra a embarcação em chamas.

VEJA AO VÍDEO:

Balsa é queimada durante operação na região do garimpo Crepurizão em, Itaituba – PA

Em um áudio de WhatsApp, um garimpeiro, que não teve o nome divulgado, afirma que enfrentaram o “maior perigo no local”. Segundo ele, os agentes usaram uma canoa que estava na embarcação e desceram nas águas do rio para inutilizar mais equipamentos.

“… Avise o pessoal aí do grupo que tem dois helicópteros vermelhos com branco na boca do São Gabriel queimando tudo. Nós sofremos o maior perigo lá. Lá, tão acabando com tudo. E eles pegaram a canoa da balsa para queimar mais balsa embaixo”, disse.

Operações acontecem na região desde o início de fevereiro, após o Governador Helder barbalho (MDB) decretar estado de emergência ambiental nas cidades de Itaituba, Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Portel, Senador José Porfírio,Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia.

Reforço de segurança tem prazo de 180 dias nos 15 municípios supracitados, desde a data de publicação do decreto, e atua onde há garimpo e desmatamento ilegal.

Vídeo circula nas redes e pede para fazer o L.( Assista abaixo)

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Portal Plantão 24horas News em 08/03/2023/10:42:27

