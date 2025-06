Banco da Amazônia tem lucro forte no 1º tri e amplia apoio ao desenvolvimento da região

O Banco obteve lucro de R$ 307,5 milhões e R$ 4,3 bilhões em crédito contratado, com destaque para agricultura familiar, mulheres empreendedoras e projetos sustentáveis

O Banco da Amazônia (B3: BAZA3) iniciou 2025 com o maior lucro líquido já registrado no primeiro trimestre. O resultado foi de R$ 307,5 milhões, 48,7% acima do valor apurado no mesmo período do ano passado. O banco também registrou R$ 4,3 bilhões de crédito contratado durante os primeiros três meses do ano, impulsionado pelo crescimento das operações externas a pequenos empreendedores, agricultura familiar e iniciativas sustentáveis.

A carteira de crédito totalizou R$ 61,1 bilhões, com alta de 14,4% em doze meses. O patrimônio líquido chegou a R$ 6,7 bilhões, avanço de 13,3% na comparação com março de 2024. Os ativos somaram R$ 56,7 bilhões, um aumento de 17,7% em relação ao 1T24, e o índice de Basileia subiu para 13,77%.

As operações de crédito beneficiaram mais de 10 mil clientes. Os desembolsos somaram R$ 2,8 bilhões, com 72% das operações assumidas integralmente pelo banco. O crédito comercial teve aumento expressivo e caiu R$ 1,1 bilhão no trimestre, reflexo do Projeto de Transformação, da reestruturação do atendimento e da maior procura por capital de giro.

“A região Norte continua apresentando grande potencial de desenvolvimento, mas ainda lida com desigualdades no acesso ao crédito, especialmente entre pequenos empreendedores e agricultores familiares. Nesse cenário, o Banco da Amazônia é um dos principais parceiros da região e os resultados do primeiro trimestre mostram que estamos conseguindo avançar nesse desafio, ampliando nossa presença e fortalecendo a economia local”, afirma Luiz Lessa, presidente do Banco da Amazônia.

Compromisso com impacto social e ambiental

Entre janeiro e março, o banco destinou R$ 1,7 bilhão para linhas de crédito verdes. Os recursos foram aplicados em bioeconomia, energia renovável e infraestrutura sustentável, com crescimento de 41,7% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior.

As contratações no PRONAF alcançaram R$ 513,7 milhões, aumento de 150,6% no período. O programa Basa Acredita para Elas, voltado para mulheres empreendedoras, atendeu 9.099 clientes e movimentou R$ 39,5 milhões. O apoio a negócios em municípios de baixa e renda média somou R$ 2,5 bilhões. Desse total, R$ 397,5 milhões foram destinados a negócios em localidades com menor IDH, quase o dobro do valor registrado no mesmo período de 2024.

O crédito para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais chegou a R$ 675 milhões. As operações com MEIs cresceram 79,2% em comparação ao 1T24. O Programa Floresta+ Amazônia beneficiou 173 produtores, com investimento de R$ 378 mil destinados à conservação ambiental. O banco também destinou R$ 701 mil para projetos de pesquisa científica com foco em inovação sustentável.

“No primeiro trimestre, reforçamos nosso compromisso com uma atuação que gera impacto positivo e transforma vidas. Ao ampliar o crédito para pequenos negócios, mulheres e projetos sustentáveis, seguimos no caminho certo, promovendo inclusão, preservação e desenvolvimento com responsabilidade”, completa Lessa.

Mais informações sobre o Balanço do Banco, seu Relatório Anual e outros dados podem ser obtidos em: https://www.bancoamazonia.com.br/o-banco/relacoes-com-investidores

Fonte: Três comunicação/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/17:36:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...