Banco do Cachorro: mais de 500 pessoas lotam orla de Santarém para prestigiar prova de natação

Prova do Banco do Cachorro reuniu mais de 70 atletas — Foto: Divulgação

Prova aconteceu no domingo (13) em comemoração aos 8 anos de atividades do grupo que se reúne em um banco na orla de Santarém

Mais de 500 pessoas lotaram a orla de Santarém, no oeste do Pará, no domingo (13) para prestigiar a prova de natação em comemoração aos 8 anos de fundação do grupo Banco do Cachorro.

A travessia da Ponta Negra até a orla da cidade reuniu mais de 70 atletas de Santarém e de outras cidades da região como Itaituba e Altamira. A prova contou com um percurso de mais de 2KM em águas abertas em uma área de forte correnteza.

O primeiro atleta a cruzar a chegada foi José Soares, que completou a prova em 34 minutos. (Confira os resultados no fim da reportagem).

Após a prova, os atletas, coordenação e expectadores participaram de um café da manhã partilhado com muitas frutas e outras iguarias.

Confira os resultados da prova por categoria

Banco do Cachorro – Feminino

Gislaine

Ruth

Lina

Gabriela

Madu

Comunidade – Feminino

Sarlete

Aldevania

Naiana

Banco do Cachorro – Masculino

Léo Duarte

Marco Almeida

Isaías

Iduvany

Daniel Campos

Comunidade – Masculino

José Soares – primeiro colocado na classificação geral;

Papagaio

Fábio Lima

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/15:34:58

