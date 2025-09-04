Banco Mundial aprova projeto para proteger florestas do Pará

(Foto: Divulgação TV Brasil) – O Banco Mundial aprovou um projeto para proteger florestas no estado do Pará e incentivar o desenvolvimento sustentável na região do Baixo Xingu.

O Baixo Xingu, onde fica a cidade de Altamira, por exemplo, abriga também terras indígenas, áreas protegidas e comunidades quilombolas.

Segundo as Nações Unidas, a grande biodiversidade dessas áreas ajuda a regular o clima e serve para a subsistência. O projeto aprovado pelo Banco Mundial deve ajudar a aprimorar o uso da terra em mais de 11 milhões de hectares, beneficiar mais de 6 mil pessoas, além de diminuir a emissão de 2,4 milhões de toneladas de CO₂ equivalente.

A ação aprovada terá financiamento de cerca de US$ 8,5 milhões, cerca de R$ 46 milhões, e envolve o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o governo do Pará.

Serão cinco frentes de atuação:

gestão e conservação;

sociobioeconomia;

território e políticas públicas;

educação e comunicação; e

gestão e monitoramento.

Para tudo isso, a parceria com o Banco Mundial inclui o Serviço Florestal Brasileiro (ICMBio) e a Fundação Getúlio Vargas.

Fonte: Repórter da Rádio Nacional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2025/17:19:59

Curtir isso: Curtir Carregando...