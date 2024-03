Banco Mundial investirá em proteção social, educação e meio ambiente no estado do Pará

(Foto: Bruno Cecim /) – Novo projeto beneficiará 550 mil pessoas em 144 municípios da Amazônia Legal



Um novo investimento multissetorial no estado do Pará foi aprovado no início da noite desta quinta-feira (28), em Washington (EUA), pelo Conselho de Administração do Banco Mundial, visando reformas em programas sociais, educação e proteção ambiental para ajudar o estado a alcançar suas metas de desenvolvimento.

O Projeto de Desenvolvimento Humano Sustentável no Estado do Pará, no valor de US$ 280 milhões, busca melhorar os serviços sociais e a segurança alimentar, ampliar o aprendizado e promover a conservação florestal em uma região onde os meios de subsistência dependem diretamente dos recursos naturais. A expectativa é que 550 mil pessoas em 144 municípios sejam beneficiadas diretamente por essas atividades.

Na área de programas sociais, o projeto ajudará a desenvolver um sistema de gestão estadual para monitorar e promover a segurança alimentar e apoiar o Renda Marajó, programa de transferência de renda, além de iniciativas de inclusão produtiva, voltadas para os mais vulneráveis.

Na educação, o projeto expandirá o Alfabetiza Pará, um programa de alfabetização infantil; implementará políticas de aceleração da aprendizagem no Ensino Médio, inclusive na educação ambiental; e apoiará a construção e reforma de escolas. Também proporcionará capacitação para microempreendedores, especialmente aqueles que se dedicam à preservação florestal.

Na frente ambiental, o projeto apoiará o Bolsa Floresta, um novo programa de transferência de renda que beneficiará 12 mil famílias moradoras de territórios coletivos do estado, como áreas protegidas, assentamentos da reforma agrária agroecológica e comunidades tradicionais, como quilombolas.

Também promoverá a conectividade digital para ajudar as comunidades a acessar a internet, impulsionar os negócios da bioeconomia em áreas rurais e modernizar os sistemas para combater o desmatamento local. Além disso, financiará atividades relacionadas à COP30, que ocorrerá em novembro de 2025, para aumentar o envolvimento das comunidades locais com o evento.

Ao longo das atividades do projeto, será dada atenção especial ao apoio ao Marajó, que é uma das áreas mais frágeis econômica e socialmente da Amazônia Legal.

O Pará é o segundo maior estado do Brasil, cobrindo 30% da Amazônia Legal. Com 8,1 milhões de habitantes, tem o quarto menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. É também um estado multicultural, com a terceira maior população indígena e o quarto maior número de quilombolas.

No Marajó, aproximadamente dois em cada três cidadãos vivem na pobreza, refletindo a falta de inclusão econômica. Em 2021, apenas 8,1% dos jovens de 18 a 65 anos do Marajó tinham emprego formal. A insegurança alimentar afeta 90% das famílias mais pobres.

Reduzir o desmatamento também é uma prioridade política para o Pará. Cerca de 50.000 km2 de floresta foram perdidos nos últimos 10 anos, mais do que em qualquer outro estado da Amazônia.

“Estamos profundamente gratos e animados com a aprovação do investimento de 280 milhões de dólares pelo Banco Mundial para o Programa Avança Pará, uma iniciativa transformadora que vai beneficiar diretamente 550 mil pessoas nos 144 municípios do estado. Este projeto multissetorial não apenas fortalecerá nossos programas sociais, ampliando o acesso à educação de qualidade e à segurança alimentar, mas também reforçará o compromisso com a proteção ambiental e a sustentabilidade em uma das regiões mais vitais do planeta. É um passo significativo em direção ao desenvolvimento humano sustentável que respeita e preserva a rica diversidade cultural e natural, fomentando uma economia mais inclusiva e resiliente em todo o Pará”, disse Helder Barbalho, governador do Pará.

“Ao aumentar a produtividade, reduzir as vulnerabilidades e aumentar os retornos da conservação da floresta, este projeto ajudará a colocar o Pará em uma trajetória de desenvolvimento mais sustentável”, disse Johannes Zutt, Diretor do Banco Mundial para o Brasil.

Fonte:Ascom Banco Mundial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2024/07:16:46

