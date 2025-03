Banco realiza leilão de imóveis com residências disponíveis no Pará

O evento, que ocorrerá no dia 28 de março, a partir das 15h, será realizado de forma online, por meio da plataforma Biasi Leilões | (Foto: Freepik)

Participe do leilão online do Itaú em 28/03, com 163 imóveis em todo o Brasil. Lances a partir de R$ 27,2 mil.

Garantir a casa própria ou um terreno para construir seu lar é o sonho de muitos brasileiros. Para isso, esta oportunidade pode estar mais perto de ser realizado.

Na próxima semana, o banco Itaú realizará um leilão de 163 imóveis em diversas localidades do Brasil, incluindo o Pará. O evento, que ocorrerá no dia 28 de março, a partir das 15h, será realizado de forma online, por meio da plataforma Biasi Leilões.

O leilão abrange imóveis residenciais, comerciais e terrenos, com lances iniciais que variam de R$ 27,2 mil a mais de R$ 1 milhão, oferecendo opções para diferentes perfis de compradores. Entre os imóveis disponíveis, destacam-se apartamentos com valores a partir de R$ 45 mil, como um apartamento em Lauro de Freitas, na Bahia, com lance inicial de R$ 45,5 mil. Em outros estados, como o Rio de Janeiro, um imóvel tem lance inicial de R$ 77,5 mil.

No Pará, uma casa localizada em um condomínio de Redenção está com lance inicial de R$ 1,2 milhão. Para quem busca imóveis com valor ainda maior, há unidades com lances como um apartamento duplex na região do Morumbi, em São Paulo, com valor inicial de R$ 1,8 milhão

Por outro lado, o leilão também oferece lotes a preços mais acessíveis. O imóvel com menor lance inicial é um terreno no estado de Mato Grosso do Sul, com valor a partir de R$ 27,2 mil.

Vale destacar que, embora os imóveis possam ser adquiridos abaixo do preço de mercado, muitos estão ocupados, e o comprador ficará responsável por providenciar a desocupação das unidades, o que deve ser levado em consideração na hora da participação.

Os interessados em participar do leilão devem realizar um cadastro no site da Biasi Leilões. Além disso, há um desconto de 10% para pagamento à vista.

