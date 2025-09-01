Bandeira vermelha patamar 2: Equatorial Pará destaca dicas importantes para economizar na conta de energia

Mudança de hábitos pode ajudar clientes na redução do valor da fatura no final do mês.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou, na última sexta-feira, 29, que o mês de setembro continuará com a bandeira tarifária vermelha patamar 2, que representa um custo adicional na conta de energia de R$ 7,87 a cada 100 kWh. Por isso, a Equatorial Pará orienta os clientes sobre a importância de adotar medidas de economia que podem fazer diferença no fim do mês.

De acordo com a Aneel, as atuais condições dos reservatórios das usinas, abaixo da média, não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com custos mais elevados de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro.

Para Luciana Carmo, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará essa bandeira requer mais atenção para que o consumo em excesso não represente um aumento significativo na conta. Ela destaca que adotar hábitos mais sustentáveis é o ideal tanto para a economia no orçamento quanto para ajudar o meio ambiente.

“Esse é o momento de olhar para os hábitos dentro de casa e perceber onde podemos mudar. São ajustes pequenos, mas que juntos fazem diferença: desligar aparelhos que não estão em uso, aproveitar a luz natural e evitar desperdícios são algumas das nossas orientações”, destaca.

Dicas de economia:

* Selo Procel: ao comprar eletrodomésticos, prefira os com selo Procel A, que são mais eficientes. Verifique também o consumo em kWh indicado na etiqueta: quanto menor, melhor.

* Ar Condicionado: além de regular a temperatura para 23°C e vedar o ambiente, considere modelos inverter, que ajustam o funcionamento do compressor à necessidade, gerando economia. Mantenha os filtros sempre limpos para que o motor não trabalhe excessivamente.

* Geladeira: verifique a borracha de vedação a cada seis meses. Mantenha o aparelho em local ventilado, longe do sol, de paredes e de fontes de calor como fogões. Nunca use a parte traseira para secar roupas.

* Iluminação: substitua lâmpadas incandescentes e fluorescentes por LED. Embora o investimento inicial seja maior, a economia pode chegar a 80%. Aproveite a luz natural sempre que possível.

* Ventilação Natural: mantenha os ambientes arejados, abrindo janelas e cortinas. Isso diminui a necessidade de usar ar condicionado e ventiladores.

* Bomba d’água: a instalação elétrica deve ser feita por um profissional qualificado para evitar fuga de corrente. Armazene o máximo de água possível na caixa d’água para reduzir a frequência de acionamento da bomba.

* Lavanderia: acumule roupas para lavar e passar de uma só vez, respeitando a capacidade máxima da máquina de lavar.

Programa de Eficiência Energética

A Equatorial Pará mantém uma agenda anual focada na conscientização sobre o uso eficiente de energia. Ações periódicas de troca de lâmpadas e geladeiras antigas por modelos mais eficientes geram impacto direto na conta dos clientes.

Outra iniciativa de destaque é o projeto E+ Reciclagem, que troca resíduos recicláveis por descontos na fatura de energia. Os postos de coleta estão disponíveis em Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém, e os bônus podem ser direcionados também para entidades beneficentes.

Nova Tarifa Social

O programa, agora garante 100% de desconto na conta de energia para clientes de baixa renda que consumirem até 80 kWh por mês. Os critérios para acesso ao benefício foram atualizados pela Medida Provisória 1.300/2025, do Governo Federal, que entrou em vigor no dia 5 de julho.

Para ter direito ao desconto, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com renda de até meio salário-mínimo por pessoa (R$ 759,00). Esse é o critério que permite o enquadramento como cliente de baixa renda. Além disso, idosos (a partir de 65 anos) e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) também têm direito ao programa e podem buscar orientações detalhadas nos CRAS de seus municípios.

