Bandido enfrenta a PM com faca, leva tiro e morre no MT

Foto: Reprodução | O criminoso tinha uma extensa ficha criminal, incluindo registros por roubo, tráfico de drogas, violação de domicílio e maus-tratos.

Um bandido não identificado morreu em confronto com a Polícia Militar, na madrugada deste domingo (7), em Barra do Garças (a 511 km de Cuiabá), após atacar os policiais com uma faca durante abordagem. O criminoso tinha uma extensa ficha criminal, incluindo registros por roubo, tráfico de drogas, violação de domicílio e maus-tratos.

Conforme consta no boletim de ocorrência, equipes foram acionadas após denúncias de que o bandido estaria cometendo furtos em sequência na região central da cidade. Durante o cerco, ele foi encontrado dentro de uma residência e reagiu à voz de prisão de forma agressiva.

De acordo com os relatos, o homem pegou uma faca de cozinha e partiu para cima dos militares. Em contrapartida, para se defender, os agentes efetuaram os disparos na direção do criminoso.

Após ser baleado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Ao chegar no local, a equipe confirmou o óbito do indivíduo.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

Fonte: Repórter MT / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/06:58:26

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...