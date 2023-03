Bandidos assaltam fazenda, batem veículo na fuga e acabam presos no MT; armas apreendidas

– (foto: reprodução) – A Polícia Militar prendeu três homens acusados de cárcere privado, sequestro e roubo, ontem à noite, em uma fazenda no município de Vera no Mato Grosso. Segundo a PM, o caseiro da propriedade rural foi feito como refém. Durante a fuga, os criminosos acabaram se envolvendo em um acidente no entroncamento da MT-140, ao colidirem com a Toyota Hilux prata roubada, que ficou com a parte frontal destruída. Em seguida foram detidos.

Ainda conforme o registro dos militares, foram recuperadas cinco espingardas, sendo quatro calibre 12 e uma 22, e mais de 700 munições de diversos calibres, que haviam sido furtadas da fazenda.

“Um dos envolvidos nesse roubo já possui cinco passagens por diversos crimes, entre eles roubos e estava com dois mandados aberto. Outro cidadão já também já tinha passagem por roubo e foi preso”, detalhou o tenente-coronel Pedro Miguel, do 11º batalhão da PM de Sinop.

O trio foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde aguarda decisão da justiça.

