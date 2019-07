Bandidos invadem casa e matam PM em Benevides

Autor: Diário Online Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com as primeiras informações levantadas pelos agentes, o policial estava na casa de uma amiga quando dois homens invadiram o imóvel e fizeram pelo menos cinco disparos contra a vítima, que morreu no local.

(Foto:reprodução)- Um policial militar da reserva foi assassinado a tiros na noite deste sábado (20), na Estrada da Piçarreira, na cidade de Benevides. O comando da Polícia Militar do município confirmou a ocorrência e está no local.

