Bandidos invadem marcenaria e matam dono com tiro na cabeça no MT

Dois bandidos invadiram o estabelecimento e mataram Edmar Lemes da Silva, de 31 anos.

O empresário Edmar Lemes da Silva, de 31 anos, morreu e outros dois homens, de 26 e 22 anos, foram baleados durante um assalto em uma marcenaria, na noite desse domingo (14), em Nova Mutum (a 242 km de Cuiabá).

De acordo com o boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta das 20h40. Em relato à Polícia Militar, a esposa da vítima contou que estava trabalhando junto com Edmar e um funcionário, quando os dois bandidos invadiram o imóvel e fecharam o portão, anunciando o assalto.

Em seguida, os dois assaltantes se dirigiram a Edmar e atiraram na cabeça dele.

Ainda segundo a mulher, dois vizinhos ouviram os disparos e foram à marcenaria para ajudar as vítimas. Eles enfrentaram os assaltantes utilizando capacetes. No entanto, também foram baleados. Um deles foi atingido na coxa direita e levou um tiro de raspão no pescoço. O outro foi atingido nas costas.

Após o crime os bandidos fugiram. Não há informações se eles levaram algum item de valor.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas, encaminhando-as ao Hospital Regional.

A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Repórter MT/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/09/2025/07:57:52

