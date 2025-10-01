Bandidos rendem família e levam R$ 60 mil em Sinop

Foto: Reprodução | Uma família foi rendida e feita refém, na manhã desta terça-feira (30), no município de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) e durante a ação o grupo de criminosos levou celulares, joias e cerca de R$ 60 mil reais em espécie, além de transferências em valores PIX não especificados. Uma das vítimas conseguiu fugir e perseguir os criminosos de carro, contudo, acabou sofrendo um acidente e foi hospitalizada. Um homem foi preso e outros seguem foragidos.

Conforme apurado as vítimas são um idoso de 63 anos, uma mulher de 49 anos e uma jovem de 21 anos. As equipes da polícia militar foram acionadas com informações de um roubo a uma caminhonete Hilux, cor preta, e que uma das vítimas havia conseguido acompanhar os suspeitos em outro veículo, mas acabou se envolvendo em um acidente em seguida, atingindo um muro de uma residência.

Diante das informações os policiais se dividiram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) André Maggi, onde a vítima do roubo e do acidente narrou que foi rendida com a família por 4 indivíduos armados e foi coagida a entregar mais de 60 mil reais em espécie, além de valores em pix e aparelhos celulares.

As equipes da ronda foram acionadas das informações e conseguiram chegar até um suspeito que correu pelos fundos da residência. Ao adentrar a casa foram constatadas duas vítimas sem cárcere privado desde às 8h da manhã. Ao perceber a chegada da viatura, o suspeito danificou os celulares da residência e fugiu.

Com informações de populares, foi dito que o suspeito estava deitado em uma pilha de madeira e coberto por uma lona. Ao ser encontrado foi localizado com ele uma bolsa contendo R$ 59 mil reais em cédulas de 200, 100 e 50, além de um celular branco quebrado, um cartão, um canivete, e joias de ouro.

O suspeito foi algemado e conduzido até a Delegacia de polícia. Os outros suspeitos estão foragidos. A polícia suspeita que os criminosos estejam envolvidos em outras ocorrências relacionadas a sequestro e roubos na cidade.

A vítima permaneceu sob cuidados médicos na UPA André Maggi devido aos ferimentos. As demais foram até a delegacia para os procedimentos cabíveis.

