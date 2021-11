Bando armado invade fazenda e rouba cofre em região de Garimpo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia continua no encalço para prender outros membros do bando.

Ao fazer uma revista, no suspeito foi encontrado uma pistola calibre 380, com 32 munições intactas e um carregador. O homem foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para as providências.

A guarnição de polícia foi informada e seguiram ate a propriedade, onde testemunhas, relataram que viram um homem, identificado como Atanael Costa Leite ,conhecido por Negão, deixando dois elementos desconhecidos próximo à fazenda no mesmo dia do assalto, por volta de 18h.

Conforme relatos da polícia Militar o assalto ocorreu por volta dás 23h30min desta segunda (22) em uma propriedade rural nas proximidades do garimpo da Pistinha, no município de Itaituba.

Fazenda tem cofre roubado em assalto nesta segunda-feira, 22 de novembro nas proximidades do Garimpo da Pistinha no município de Itaituba. A ocorrência foi atendida pela guarnição da PM.

