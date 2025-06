Banha de porco é mais saudável que óleo de soja? Estudo brasileiro traz resposta surpreendente

Especialistas falam sobre vantagens desta gordura | Reprodução/Vix

Uma pesquisa realizada pela Faculdade União das Américas, do Paraná, revelou que a banha de porco pode ser uma opção saudável em relação ao óleo de soja para o preparo de alimentos.

No estudo, as pesquisadoras Sonia Bordin e Polyana Niehues fizeram a medição dos índices de colesterol sérico de duas pessoas, uma que consumiu óleo de soja e outra que consumiu banha de porco.

Segundo publicado pelo portal “Terra”, os resultados mostram que a banha venceu o óleo de soja, propiciando ao voluntário resultados mais saudáveis. As descobertas são surpreendentes.

Vantagens de cozinhar com banha de porco

“Com o uso do óleo de soja na preparação notaram-se alterações significativas nas frações de colesterol HDL, VLDL e triglicerídeos.

Infelizmente, o consumo do óleo de soja promoveu redução de 20,5% da fração de colesterol HDL [colesterol “bom”]”, diz no estudo a pesquisadora Bordin.

Além de ter seus níveis de colesterol bom diminuídos, na análise foi verificado que a pessoa que se alimentou com pratos preparados com óleo de soja finalizou a pesquisa com maior proporção de colesterol ruim no organismo em relação ao outro voluntário.

Sem falar que o óleo vegetal “teve efeito negativo, visto que aumentou tanto o peso corporal como a porcentagem de gordura”.

A banha de porco já foi mais popular nas cozinhas brasileiras, mas com o passar dos anos acabou sendo substituída em muitos lares pelo óleo de soja. Veja abaixo perguntas e respostas sobre cozinhar com banha de porco.

Por que o uso da banha de porco para cozinhar deixou de ser popular

De acordo com o médico Dayan Siebra, especialista em medicina vascular, a gordura foi alvo de fake-news.

Segundo ele, foi feita uma publicidade negativa para fazer as pessoas acreditarem que “Era ela que entupia as artérias e que fazia mal”, explica Siebra ao portal “Terra”.

O médio ressalta que, apesar disso, há um novo interesse dos consumidores por este produto.

A banha de porco é mais saudável que o óleo vegetal?

Sim. Ainda segundo o médico vascular, há comprovações científicas de que esta gordura suína é menos nociva à saúde do que o óleo vegetal.

Evidentemente que é mais saudável. Entre ela e o óleo vegetal, mil vezes a banha de porco”, crava Siebra.

Quais as vantagens da banha de porco para a saúde e em geral?

“A banha atinge a temperatura para fritar algo em menos tempo. Economiza até mesmo o gás.”, emenda o médico citando que banha suína.

Ele também ressalta que ela traz em sua composição outros nutrientes, como vitaminas do complexo B, C, fósforo e ferro: “É isenta de açúcar, logo boa para diabéticos. E traz baixa quantidade de sódio: boa para hipertensos”.

Banha de porco pode fazer mal?

Segundo o jornal “O Globo”, este tipo de gordura pode, sim, causar danos à saúde se consumida de forma errada.

“Basta usá-la de forma inadequada e com alimentação errada.

No entanto, falar em aparecimento de doenças cardiovasculares e sérios problemas crônicos de saúde como câncer de mama, cólon e ovário é pura falácia e sensacionalismo da indústria”, explica ao jornal o cardiologista Serafim Gomes.

A American Heart Association recomenda que o consumo de gordura (incluindo a sde porco) deve ser limitado a uma quantidade entre 56 e 77 gramas por dia em uma dieta de 2 mil calorias diárias.

Como comprar banha de porco?

Existem algumas empresas que vendem o produto em lata. Há versões, inclusive, sem conservantes e assim consideradas mais puras.

Em lojas de supermercados que vendem por atacado é mais fácil encontrar este tipo de produto. Embora alguns supermercados regulares também disponham do item.

