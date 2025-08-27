Banhista encontra corpo de homem boiando no Rio Xingu, em Altamira (PA)

Foto:Reprodução | O caso foi registrado na tarde de domingo (24/8), nas águas do Rio Xingu, mais precisamente na orla de Altamira

Magno Penha, de 33 anos, foi encontrado morto na tarde de domingo (24/8), nas águas do Rio Xingu, mais precisamente na orla de Altamira, sudoeste do Pará.

Um banhista que estava no rio avistou o corpo da vítima, que descia pela correnteza. Equipes do Grupamento de Bombeiros Militar (9º GBM) realizaram o resgate.

Algumas pessoas gravaram vídeos que mostram o momento em que o corpo foi localizado e retirado da água.

Em um dos registros, um banhista que nadava na área de segurança conseguiu segurar o cadáver e acionou os bombeiros. Até agora, as circunstâncias da morte da vítima são desconhecidas.

Familiares de Magno relataram que ele havia saído de casa no sábado (23) para trabalhar e não retornou. Com isso, os parentes começaram as buscas pelo homem na manhã seguinte, mas não o encontraram. O Instituto Médico Legal (IML) Altamira realizou a necropsia para apurar a causa da morte. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/08:49:14

