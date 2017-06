Banpará abre vaga com salário de R$ 10,2 mil

Estão abertas as inscrições para Concurso Público do Banco do Estado do Pará (Banpará) para o provimento de uma vaga para o cargo de advogado – nível 01, além de formação de cadastro de reserva. A remuneração bruta é no valor de R$ 10.288,90.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de julho, no site do Banpará, e custam R$ 150. O concurso público consistirá de uma prova objetivas de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, prevista para a manhã do dia 3 de setembro deste ano, seguida de uma prova dissertativa, também de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 1° de outubro, e prova de títulos, de caráter apenas classificatório, prevista para o dia 11 de novembro. O resultado final do concurso deverá ser divulgado no dia 21 de novembro deste ano.

O candidato aprovado irá trabalhar em regime de carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, lotado em Belém, mas com disponibilidade para viagens a serviço.

Outras informações e o edital completo estão disponíveis na edição desta segunda-feira (26) do Diário Oficial do Estado, na página 11.

