BANPARÁ DIVULGA LISTA DE BENEFÍCI0S D0 PR0JET0 REC0MEÇAR PARA RECEBER DIA 13/07/2023

1º DIA DE PAGAMENTO PROGRAMA RECOMEÇAR – 13/07/2023 QUINTA-FEIRA

1. ADRIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

2. ADRIANA DE ASSIS ROCHA

3. ADRIANA PODISSIAD DA LUZ SILVA

4. ADRIANA SALES LIMA

5. AILAINE FRITSCH BRANCO

6. ALANE CRISTINA DA SILVA SINDOR

7. ALBELINA DA SILVA E SILVA

8. ALBERICO DE SOUSA DIAS

9. ALESSANDRA DE ALMEIDA CRUZ

10. ALESSANDRA PEREIRA DA CRUZ

11. ALFELINO FLORENTINO ROCHA

12. ALICE LIMA DA SILVA

13. ALINE DE ALENCAR SILVA

14. ALISSOM LINHARES DE CERQUEIRA

15. ALTAIR DA SILVA

16. AMANDA CASTRO DIAS

17. AMANTINA DOS SANTOS

18. AMBIACY FERNANDES MONTEIRO

19. ANA GABRIELA ALVES LIMA

20. ANATALIA PEREIRA GOMES

21. ANDERSON PABLO DA CONCEICAO

22. ANDREIA CRISTINA ROTH

23. ANDREIA DA SILVA PESSOA

24. ANDREIA PEREIRA BARROSO DA SILVA

25. ANDRESSA SILVA CRUZ

26. ANGELA MARIA JARDIM SILVA

27. ANNE RISSIA MENEZES DA COSTA

28. ANTONIA DE OLIVEIRA SANTOS

29. ANTONIA EDINA DAS NEVES NUNES

30. ANTONIA ELIUDE GOMES DE SOUSA

31. ANTONIA KEDMA MARTINS BEZERRA

32. ANTONIA NILSSA DOS ANJOS SOUSA

33. ANTONIA PEREIRA LOPES

34. ANTONIA PEREIRA NUNES

35. ANTONIA ROSILDA DA SILVA ARAUJO

36. ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA

37. ANTONIO JOSE CARNEIRO DE SOUSA

38. ARIANE PEREIRA DA SILVA

39. ARLICE VIANA DA SILVA

40. ARLINDO SILVA DE OLIVEIRA

41. AURENI SIVIRINO DA SILVA

42. BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA

43. BRUNA RAFAELA DE SOUZA

44. BRUNA SANTOS CORDEIRO SILVA

45. CANTIDIO DA SILVA AGUIAR

46. CARLA BAUMGRATZ

47. CARLA LARISSA DE SOUSA MAIA

48. CARLA PRAMA PEREIRA DE SOUSA

49. CARLOS ANTONIO ASSUNCAO MARTINS

50. CARMEM DA SILVA FERREIRA ALVES

51. CASSIA PEREIRA DA SILVA

52. CECILIA SANTOS SILVA

53. CLAUDEMIR MONTALVAN

54. CLAUDIA ALVES DA SILV

55. CLAUDIA CABRAL PINHEIRO

56. CLEANE CARDOSO DA SILVA

57. CLEANE RIBEIRO DA COSTA

58. CLEMILDA ARAUJO DA CONCEICAO

59. CLEUCINAIRA PORTO DOS ANJOS

60. CLEUDE VIEIRA DE SOUZA

61. CLEYDIANE PEREIRA LOPES

62. CRISTHELLY CARLA PEREIRA DOS SANTOS

63. CRISTINA DOS SANTOS

64. CRISTINA SOARES TELES

65. DAGMA DOS ANJOS MELO

66. DAIANE DE SOUZA HONORATO

67. DAIANE LIMA FERREIRA

68. DAIANE ONETTA

69. DANIELA AGUIAR BATISTA

70. DANIELA ALVES MENDONCA

71. DANIELE DE CAMPOS BUENO

72. DANIELE FERREIRA SOARES

73. DARLENE BISPO MAGALHAES

74. DARLIANE ALVES VIEIRA

75. DARLIANE CUNHA BRITO

Outra lista na sequência será divulgada para dia 14/15…assim por diante.

Fonte: Autor/Fonte: SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO/DEFESA CIVIL e Guia Novo Progresso/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/18:14:14

