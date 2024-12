Bap é eleito o novo presidente do Flamengo

Foto: Reprodução | Bap era o principal candidato da oposição. Ele fez parte da atual gestão, mas, sem o apoio de Rodolfo Landim, lançou a candidatura própria. O vice dele será o advogado Flávio Willeman

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo. Ele recebeu 1.731 votos no total e venceu a eleição desta segunda-feira (9), na Gávea, concorrendo contra Rodrigo Dunshee, da situação, que terminou em segundo, e Maurício Gomes de Mattos, terceiro.

Os números finais foram: Bap com 1.731 votos, Dunshee com 1.166 e MGM com 363. Foram cinco votos brancos e sete nulos.

Bap era o principal candidato da oposição. Ele fez parte da atual gestão, mas, sem o apoio de Rodolfo Landim, lançou a candidatura própria. O vice dele será Flávio Willeman, advogado que foi vice jurídico durante os dois mandatos de Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, entre 2013 e 2018. A chapa também conta com outros ex-dirigentes do clube, como Rodrigo Tostes, Claudio Pracownik, Ricardo Lomba e Antônio Tabet.

“Agradeço a todos os funcionários que fizeram essa festa linda. Muito duro fazer uma festa desse tamanho, com tanta gente e emoção. Obrigado às nossas famílias que se empenharam ao longo dessa trajetória. Aos amigos mais próximos, obrigado. Vocês são demais. A toda Nação rubro-negra, que torceu, vibrou e nos apoiou, ao corpo de sócios, muito obrigado por ter nos sagrado hoje presidente e vice-presidente do Mais Querido”, disse Bap nas primeiras palavras como presidente.

A gestão Landim deixa o Flamengo depois de seis anos. O atual presidente não poderia se reeleger, mas não conseguiu colocar Dunshee como sucessor. Ele seria CEO do clube em caso de vitória.

Luiz Eduardo Baptista era o presidente do Conselho de Administração do clube. Bap foi um dos membros da Chapa Azul que elegeu Eduardo Bandeira de Mello, de quem foi vice de marketing antes de romper. Em 2018, participou da chapa de Rodolfo Landim e posteriormente ocupou a vice-presidência de relações externas na primeira gestão. Ele também fez parte do “conselhinho”, que auxiliava o atual presidente nas decisões do futebol.

A derrota é vista como expressiva para o atual presidente Rodolfo Landim. O resultado também mostrou a pouca força de Eduardo Bandeira de Mello, que apoiava Maurício Gomes de Mattos, terceiro colocado.

O mandato é para o triênio 2025 – 2026 – 2027. A cerimônia de posse será em 18 de dezembro.

Os números de boca de urna ficaram bem equilibrados ao longo do dia. As pesquisas feitas pelos candidatos variavam mais a favor de um ou do outro. O cenário parecia que seria mais acirrado, mas não se concretizou desta maneira.

A eleição aconteceu entre 8h e 21h na sede da Gávea. As urnas eletrônicas foram apuradas uma a uma logo após o término da votação.

O clima foi tranquilo na sede do Flamengo durante todo o dia. Eleitores com camisas dos candidatos, bandeiras e adesivos conviveram normalmente e sem ocorrências. A chuva no final da tarde não atrapalhou.

Os três candidatos votaram durante a manhã. Bap e Rodrigo Dunshee votaram no mesmo horário, às 8h09. Maurício Gomes de Mattos foi o último, às 8h21. Rodolfo Landim votou às 8h06.

Uma urna ficou separada das outras. A urna 11 foi destinada a quem estivesse sem o CPF e a única com voto no papel, mas teve apenas 10 votos nela. Os 12 inadimplentes que foram alvo de processo na Justiça não tiveram direito a voto.

Ao todo, 5.887 pessoas estavam aptas a votar. No total, foram 3.272 votantes, o maior percentual de comparecimento dos últimos 12 anos. Esse foi o menor colégio eleitoral desde a eleição de 2012, quando 5.991 participaram no pleito entre Eduardo Bandeira de Mello, Patrícia Amorim e Jorge Rodrigues.

*

DIVISÃO DO CONSELHO

A chapa vencedora tem direito a 80 membros no Conselho Deliberativo (60 titulares e 20 suplentes) e 72 no Conselho de Administração (48 titulares e 24 suplentes). O segundo lugar, de Dunshee, tem 20 cadeiras no Conselho Deliberativo (15 titulares e cinco suplementes) e 18 no Conselho de Administração (12 titulares e seis suplentes).

VEJA OS NÚMEROS DE CADA URNA

URNA 1 – Chapa 1 – 211 / Chapa 2 – 43 / Chapa 3 – 135 / Nulo – 0 / Branco – 1

URNA 2 – Chapa 1 – 231 / Chapa 2 – 43 / Chapa 3 – 138 / Nulo – 1 / Branco – 0

URNA 3 – Chapa 1 – 190 / Chapa 2 – 37 / Chapa 3 – 117 / Nulo – 0 / Branco – 1

URNA 4 – Chapa 1 – 153 / Chapa 2 – 30 / Chapa 3 – 77 / Nulo – 1 / Branco – 0

URNA 5 – Chapa 1 – 126 / Chapa 2 – 31 / Chapa 3 – 124 / Nulo – 1 / Branco – 0

URNA 6 – Chapa 1 – 182 / Chapa 2 – 26 / Chapa 3 – 100 / Nulo – 1 / Branco – 1

URNA 7 – Chapa 1 – 187 / Chapa 2 – 42 / Chapa 3 – 132 / Nulo – 1 / Branco – 1

URNA 8 – Chapa 1 – 129 / Chapa 2 – 24 / Chapa 3 – 99 / Nulo – 0 / Branco – 1

URNA 9 – Chapa 1 – 206 / Chapa 2 – 53 / Chapa 3 – 111 / Nulo – 2 / Branco – 0

URNA 10 – Chapa 1 – 112 / Chapa 2 – 33 / Chapa 3 – 128 / Nulo – 0 / Branco – 0

URNA 11 – Chapa 1 – 4 / Chapa 2 – 1 / Chapa 3 – 5 / Nulo – 0 / Branco – 0

Fonte: IGOR SIQUEIRA E LUIZA SÁ/RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/08:21:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...