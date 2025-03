Bar de Belém distribui cerveja para comemorar Bolsonaro réu

Postagem de frequentadores do bar | Reprodução/Instagram @cafecomarte

Proprietário disponibilizou cinco barris de chope pela decisão do STF

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) formar maioria para tornar réu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados por organização criminosa, a notícia gerou reações imediatas na internet e em diversos locais pelo país.

Em Belém, um bar no bairro de Nazaré decidiu antecipar a comemoração de uma promessa feita há dois anos: distribuir chope gratuitamente caso Bolsonaro fosse preso.

Por meio do Instagram, o dono do estabelecimento, Roberto Figueiredo, convocou clientes para um “esquenta”, nesta quarta-feira (26), onde disponibilizou cinco barris de chope para os presentes.

Veja a postagem:

Ele ressaltou que essa ação não fazia parte dos 13 barris prometidos para o dia em que o ex-presidente for efetivamente preso. “Hoje é só para animar e porque a Justiça merece ser comemorada”, afirmou.

Para controlar a lotação e garantir que mais pessoas participassem, os ingressos foram vendidos a um preço simbólico de R$ 13, permitindo que cada cliente consumisse de três a quatro chopes. O resultado foi casa cheia e fila na porta desde o fim da tarde.

Fonte: Alexandre Nascimento – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/03/2025/16:35:47

