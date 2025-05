Barbeiro é encontrado morto com sinais de espancamento em Ananindeua (PA)

Barbeiro, conhecido como ‘Primos’, foi encontrado morto com sinais de espancamento. A polícia investiga as circunstâncias do crime. Foto | Reprodução/Redes sociais

Corpo do homem foi encontrado com sinais de espancamento em Ananindeua. A polícia investiga o caso.

A morte de um barbeiro conhecido em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, causou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

O corpo de Josué Barros dos Santos, de 38 anos, conhecido como “Primos”, foi localizado por volta das 20h da última quarta-feira (28), abandonado em um trecho isolado da estrada da Copem, no bairro Icuí-Laranjeira.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima apresentava diversos hematomas, principalmente na região da cabeça, mas não havia sinais visíveis de perfurações por faca ou arma de fogo.

O local foi rapidamente isolado pela Polícia Militar, para que equipes da perícia pudessem atuar sem interferências.

Testemunhas relataram para a polícia que por volta das 16h, Josué estava em sua barbearia localizada na Cidade Nova VI, quando três homens desconhecidos teriam aparecido no local se dizendo interessados na compra de um terreno supostamente à venda. Após sair com os homens, “Primos” não foi mais visto com vida.

O desaparecimento rápido e o abandono do corpo em uma área afastada levantam suspeitas de que o crime tenha sido premeditado. Até o momento, não há informações sobre os autores ou a motivação do assassinato.

Em nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do homicídio de Josué Barros dos Santos. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos de cometer o crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, disse.

“Primos” era casado e deixa dois filhos. Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens. “Agora só vão restar as lembranças, foi um homem maravilhoso”, disse uma pessoa. “Sem acreditar ainda na sua partida. Vai deixar saudades”, comentou outra. “Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu mais uma. “Descanse em paz, Primos”, finalizou outra. Barbeiro é encontrado morto com sinais de espancamento em Ananindeua

