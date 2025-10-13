Barbeiro é executado a tiros no interior do Pará

Foto:Reprodução | A vítima trabalhava como barbeiro junto com o irmão gêmeo e residia próximo ao local do crime

Um homem foi assassinado no início da tarde deste domingo (12), quando circulava, na garupa de uma motocicleta, próximo à rotatória que dá acesso à comunidade de Santa Maria, na rodovia Moura Carvalho, município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém (RMB).

De acordo com sites de notícias de Barcarena, a vítima foi identificada como Adriano dos Anjos Monteiro, de 38 anos, mais conhecido como Adriano ‘Paredão’, por sua altura e porte físico forte. Adriano trabalhava como barbeiro junto com o irmão gêmeo e residia bem próximo ao local do crime.

Conforme informações ainda preliminares, era por volta das 13h quando o assassino, um homem, até então, não identificado, atacou Adriano pelas costas e em seguida disparou contra a vítima.

Adriano não teve tempo de reação. Ele estava na garupa da motocicleta, com a esposa dele, no momento em que recebeu os tiros, caiu e morreu ainda no local. Os familiares da vítima informaram, pelas redes sociais, que o corpo foi velado na igreja Assembleia de Deus, congregação Cristo Vive, na rodovia Moura Carvalho, comunidade do Bacuri. O sepultamento está marcado para 10h desta segunda-feira (13), no cemitério Central Vale da Saudade, localizado na rodovia da Integração.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...