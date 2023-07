‘Barbie’ explode na bilheteria nacional e cava vaga no ‘clube do bilhão’

‘Barbie’: Margot Robbie caracterizada como a clássica versão de maiô listrado da boneca (Warner Bros./Divulgação)

O fenômeno Barbie já entrou para a história das bilheterias brasileiras como o segundo maior dia de estreia no país — atrás apenas de Vingadores: Ultimato (2019), mas seu sucesso estrondoso, ao que tudo indica, está só começando. Segundo dados da Comscore, o filme de comédia estrelado por Margot Robbie arrecadou 84,97 milhões de reais de 20 a 23 de julho, se tornando o maior final de semana de estreia em arrecadação no país neste ano. O público atraído pela aventura da boneca foi de 4,15 milhões de pessoas só no Brasil. Mais de 526.000 optaram por assistir Oppenheimer, longa de Christopher Nolan que gerou 12,92 milhões de reais — quantia surpreendente para um drama de três horas de duração. Na batalha “Barbenheimer”, venceram as salas de cinema.

Nos Estados Unidos, a dupla de filmes conquistou um feito inédito: ambos arrecadaram mais de 80 milhões de dólares na mesma semana de estreia. No total, Barbie, de Greta Gerwig, já conta com 337 milhões de dólares levantados ao redor do mundo — mais que a renda total de outros lançamentos da Warner como The Flash e Shazam 2 — e bateu recorde de arrecadação de um filme dirigido por uma mulher. Com os números impressionantes, Barbie tem grandes chances de entrar para o seleto grupo de filmes com mais de 1 bilhão de dólares de bilheteria, como Avatar (2009), Vingadores: Ultimato (2019) e Titanic (1997). Já Oppenheimer agregou 174,15 milhões pelo globo, melhor abertura de um filme de Nolan fora de sua trilogia Batman.

Barbie acompanha a jornada da personagem-título rumo ao mundo real após uma série de imprevistos perturbarem a paz da Barbielândia. Oppenheimer, na contramão, se trata de uma narrativa pungente e sombria sobre o físico J. Robert Oppenheimer, responsável pela bomba atômica. Confira o top 10 completo:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 20 a 23 de julho):

Barbie

Oppenheimer

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Elementos

Sobrenatural: A Porta Vermelha

Os Aventureiros: A Origem

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

A Pequena Sereia

Perdida

