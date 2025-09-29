Barco brasileiro que sai da água para voar vai cruzar rios da Amazônia a 150 km/h

Foto: Reprodução | O São Paulo Boat Show 2025 revelou o Volitan, um barco voador projetado pela startup Aeroriver, em colaboração com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Este veículo inovador busca revolucionar o transporte fluvial na Amazônia, enfrentando os desafios logísticos da região.

Durante o evento, um protótipo do Volitan, com 3 metros de envergadura e comprimento, atraiu atenção significativa, destacando-se como uma alternativa sustentável para mobilidade fluvial.

O Volitan combina elementos de embarcação e aeronave, utilizando o efeito solo, que permite operar entre 5 e 10 metros sobre as águas. Esta tecnologia visa movimentar cargas e passageiros de forma mais rápida e eficiente na Amazônia.

Projetado para facilitar deslocamentos complexos, a versão final do Volitan terá 18 metros de comprimento e capacidade para 10 pessoas ou uma tonelada de carga.

Inovação no transporte amazônico

A velocidade do Volitan, alcançando até 150 km/h, promete reduzir consideravelmente o tempo de viagem na região. Sua autonomia permite cobrir até 450 km sem necessidade de reabastecimento, transformando a logística de rotas como Manaus a Parintins, que passam a ser feitas em três horas.

O motor, adaptado para condições fluviais, é abastecido facilmente em comunidades isoladas, ampliando seu alcance.

Esse avanço pode beneficiar setores variados, desde o transporte de cargas e passageiros até o turismo em locais de difícil acesso. Além disso, representa uma solução logística para entregas de alimentos e medicamentos, melhorando o acesso a cuidados de saúde e segurança com a mobilidade ágil de equipes médicas e patrulhas fluviais.

O projeto está em fase de testes técnicos, com uma viagem inaugural prevista para 2025. Durante o São Paulo Boat Show, empresas do setor de transporte e turismo manifestaram interesse, assinando cartas de intenção de compra. A previsão é que a versão intermediária, com capacidade para dois lugares, entre em operação em 2026.

