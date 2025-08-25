Barco com 50 evangélicos naufraga no Rio Tapajós, no Pará

(Foto: Reprodução) – O barco fazia o transporte de fiéis evangélicos que estavam a caminho de um retiro espiritual.

Uma embarcação naufragou neste sábado (23), no Rio Tapajós, em Itaituba. Dentro do barco havia 50 pessoas, segundo informações da comunidade local, que também ajudou no resgate das vítimas.

O barco fazia o transporte de fiéis evangélicos que estavam a caminho de um retiro espiritual. Logo após de zarpar, a embarcação teria batido em uma pedra e logo a água entrou nas dependências do barco.

Uma força tarefa foi mobilizada entre moradores e ribeirinhos, com inúmeras embarcações menores para resgatar os ocupantes do barco, que ficou submerso.

Durante o ato de salvamento das vítimas, o ex-prefeito Valmir Climaco (MDB), que passava próximo ao local em uma embarcação maior, prestou ajuda às pessoas. Felizmente todos foram resgatados com vida.

Fonte: Ver o Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/08/2025/10:19:26

