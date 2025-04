Barco com 60 passageiros que naufragou estava irregular;Passageiros são resgatados no Marajó

Embarcação afundou no Marajó, 60 pessoas estavam a bordo. — Foto: Redes Sociais

A embarcação não consta nos cadastros de operadores regulares do serviço de transporte aquaviário de passageiros.A Delegacia de Soure vai investigar o caso.

Não houve feridos. A Marinha informou que todos os passageiros, incluindo crianças e ao menos um recém-nascido, foram resgatados por outras embarcações próximas.

O resgate ocorreu no início da madrugada deste sábado (5) – veja no vídeo acima por bombeiros, policiais e moradores da região. Em meio à escuridão e com a água entrando no barco, muitas pessoas estavam desesperadas, segundo a polícia.

Após o resgate no meio do rio, os passageiros foram levados a uma praia e ficaram hospedados em uma escola em Salvaterra. Eles serão levados a Belém, via Ferry Boat.

Ainda segundo a Marinha, a suspeita é que o barco tenha encalhado antes de ficar parcialmente naufragado e que não tenha havido poluição ambiental.

“A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) instaurou um Inquérito para apurar as causas e responsabilidades”, informou em nota.

Muitas pertences e objetos também levados no barco caíram na água. Na manhã de sábado, com o nível da água mais baixo, algumas pessoas voltaram ao barco para tentar regastar pertences.

Conforme informações da polícia, o comandante da embarcação foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. A Artran disse ainda que vai acompanhar a apuração dos fatos pela Capitania dos Portos.

O caso

A embarcação com cerca de 60 passageiros naufragou na noite da sexta-feira (4), no rio Paracauary, entre os municípios de Soure e Salvaterra, no arquipélago do Marajó.

Identificada como Ana Clara ll, a embarcação teria saído de Breves com destino a Belém, quando colidiu com um banco de areia próximo a uma praia no Rio Paracauary.

Segundo a Polícia Militar do 8°BPM, 60 pessoas estavam na embarcação, sendo 20 homens, 32 mulheres e 8 crianças, todas foram resgatadas com vida. As vítimas foram conduzidas à praia do Portinho, localizada na praça das Comunicações, em Salvaterra.

Ainda segundo a PM, os passageiros receberam assistência médica e foram encaminhados para Escola Ademar de Vasconcelos, onde permaneceram alojados. Entre os resgatados, estava um bebê recém-nascido de apenas 12 dias.

