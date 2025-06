Barco de família desaparecida há 1 ano é achado a 55 m de profundidade

Foto: Reprodução/GoFoundMe | A família era do Texas e havia saído para velejar em 2024. O barco naufragou e, apenas no início deste mês, foi localizado.

Uma família de quatro pessoas desapareceu em agosto de 2024 após um naufrágio na Baía de Kachemak, perto de Homer, no Alasca. A embarcação dos moradores do Texas — David, Mary, Colton e Brantley Maynard — foi encontrada nessa quarta-feira (28/5), a 55 metros de profundidade. Também foram encontrados restos mortais na embarcação.

A família era do Texas e havia saído para velejar no Alasca em 2024. O barco naufragou e, apenas no início deste mês, autoridades do Alasca conseguiram localizar a embarcação a 55 metros de profundidade, utilizando um veículo operado remotamente.

A localização dos corpos só foi possível após as autoridades receberem suporte de outras embarcações e empresas. Em 2024, a Equipe de Mergulho, Busca, Resgate e Recuperação do Alasca não obteve sucesso em localizar a família.

A família era composta pelas crianças Colton Maynard, de 11 anos, Brantley Maynard, de 8, e seus pais, David Maynard, de 42, e Mary Maynard, de 37.

Mary Maynard era enfermeira, enquanto David cuidava das crianças e administrava um negócio de jardinagem. Eles naufragaram em um barco de alumínio de 8,5 metros.

As equipes de resgate realizaram o mergulho nesta quarta-feira para chegar até os corpos. Os mergulhadores recuperaram três conjuntos de restos mortais da embarcação afundada e os transportaram ao Instituto Médico Legal do Estado para identificação e autópsia.

Outros familiares foram oficialmente notificados sobre a identificação dos corpos.

