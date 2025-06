Barco semissubmersível com drogas é achado pela 1ª vez na Amazônia

Embarcação semissubmersível apreendida na Amazônia (Foto: Divulgação / Polícia Federal)

Barco semissubmersível seria utilizado para transportar cocaína para a Europa.

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Marinha, apreendeu nesse sábado, 31, na Ilha do Marajó, no Pará, uma embarcação semissubmersível que seria usada para levar cocaína para a Europa.

É a primeira vez que a PF intercepta um barco desse tipo, o que expõe uma inovação nas estratégias de transporte do comércio internacional de drogas.

Segundo o governo, a operação ocorre como resposta direta às investigações relacionadas à apreensão, em março, de uma embarcação similar nas águas de Portugal.

As investigações apontaram que ambos os equipamentos foram fabricados na mesma região do Pará, com o objetivo de viabilizar a rota transatlântica de entorpecentes.

A identificação e a localização da embarcação, diz a PF, foram possíveis graças ao intercâmbio de informações de inteligência, no âmbito da cooperação internacional, com destaque para a colaboração da Polícia Nacional da Espanha, da Polícia Judiciária de Portugal e da Drug Enforcement Administration (DEA) dos Estados Unidos.

Avanço do tráfico na Amazônia

Nos últimos anos, facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho avançaram sobre a Amazônia, com a intenção de diversificar os trajetos para escoamento das drogas produzidas na Bolívia, no Peru e na Colômbia. Uma das principais rotas é pela bacia do Rio Solimões.

Além de fortalecer o narcotráfico, essas organizações impulsionam os crimes ambientais, ao apoiar o desmatamento e o garimpo ilegal na floresta.

