Barra do Pará resgata pescadores ribeirinhos à deriva em Barcarena (PA)

(Foto: Reprodução) – Operação garantiu combustível e segurança para o retorno dos pescadores.

A equipe da Barra do Pará realizou, no último sábado (13), o resgate de pescadores ribeirinhos que estavam à deriva próximo à base operacional da empresa, localizada no Arrozal, em Barcarena. Ao chegarem ao local, os profissionais avaliaram a situação da embarcação para garantir que não existia nenhum perigo iminente.

Após a análise, foi confirmado que os pescadores estavam em segurança, e a equipe forneceu combustível para que pudessem continuar a viagem com tranquilidade. Essa ação foi fundamental para assegurar a retomada segura do trajeto pelos trabalhadores.

Para a Barra do Pará, essa operação reforça o compromisso efetivo da empresa com a segurança na navegação fluvial. Além disso, evidencia a disposição em apoiar as comunidades tradicionais que vivem próximas às áreas onde atua.

Fonte: Estado do Para Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/16:05:48

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

