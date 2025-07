Base da Atem em Belém é novamente escolhida para capacitação nacional em segurança portuária

Foto: divulgação | Unidade sediou aula prática do Curso Nacional de Auditoria da Polícia Federal, reafirmando excelência em infraestrutura e boas práticas operacionais

A base da Atem Distribuidora em Belém foi novamente escolhida como sede de uma das etapas do Curso Nacional de Auditoria (8º CNA – 2025), promovido pela Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal. A participação reafirma o papel estratégico da Atem no fortalecimento das boas práticas operacionais e no alinhamento com as diretrizes dos órgãos reguladores, sempre com foco na excelência operacional e na responsabilidade institucional.

A aula prática, realizada nesta segunda-feira (30), contou com a presença de 54 alunos, entre profissionais de segurança portuária, agentes públicos e colaboradores de empresas do setor, e foi parte do cronograma do curso, que ocorre de 24 de junho a 3 de julho. O objetivo do evento é capacitar agentes públicos da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos) e das Comissões Estaduais de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Cesportos) para a realização de auditorias em conformidade com as normas da Organização Marítima Internacional (IMO).

Durante a capacitação, foram abordados temas como gestão de riscos, controle de acessos, medidas preventivas contra ameaças e conformidade com o ISPS Code, promovendo a atualização de conhecimentos e o fortalecimento da cultura de segurança no ambiente portuário.