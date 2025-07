Base Fluvial Candiru lidera apreensões e reforça combate ao crime no oeste do Pará

Material apreendido na Base Candiru, em Óbidos — Foto: Agência Pará/Divulgação

Instalada em Óbidos, unidade é destaque no primeiro semestre de 2025 com apreensões de drogas, armas e madeira ilegal.

As ações da Base Fluvial Candiru, localizada no estreito do Rio Amazonas, em Óbidos, no oeste do Pará, têm se destacado no enfrentamento ao crime na malha fluvial paraense. No primeiro semestre de 2025, a base em conjunto com a Base “Antônio Lemos”, no Marajó, ajudou a impulsionar os números da Segurança Pública no Pará, com a apreensão de mais de 2 toneladas de drogas, além de expressivo volume de madeira, pescado ilegal e armamentos.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entre janeiro e junho, as duas bases integradas fluviais realizaram 1.129 abordagens a embarcações, resultando em 2.000,43 kg de entorpecentes apreendidos, 2 mil kg de pescado transportado de forma ilegal, e 839,81 m³ de madeira extraída de forma clandestina.

Destaque entre as operações, a Base Candiru se consolidou como um dos principais pontos de controle da entrada de ilícitos na região do Baixo Amazonas, registrando grande parte das apreensões no semestre.

Além das apreensões, as fiscalizações também resultaram em 26 prisões em flagrante, 26 mandados judiciais cumpridos, 11 armas de fogo e 27 munições apreendidas, 28 celulares recolhidos e 25 veículos retidos.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, celebrou os resultados e destacou a importância da base instalada em Óbidos.

“A Base Fluvial Candiru tem sido essencial para coibir o tráfico de drogas, o contrabando e outros crimes ambientais na região. Esses números demonstram a eficácia da nossa presença nos rios, que são vias estratégicas para o crime organizado. Estamos avançando no combate à criminalidade com inteligência e presença ativa”, ressaltou.

Expansão estratégica

Para reforçar ainda mais essa estratégia de segurança, o Governo do Pará prevê, para o segundo semestre de 2025, a inauguração da Base Fluvial Baixo Tocantins, na região do Furo do Capim, zona rural de Abaetetuba, próxima a Barcarena. A nova unidade será a terceira base fluvial integrada do estado e promete ampliar a cobertura de fiscalização nos portos e rotas fluviais utilizadas por organizações criminosas.

“Com a terceira base, vamos completar uma linha estratégica que cobre áreas cruciais do estado, fortalecendo ainda mais nossa malha de fiscalização e garantindo mais segurança para os paraenses”, concluiu o secretário Ualame Machado.

As Bases Fluviais Integradas estão entre as principais apostas do sistema de segurança pública do Pará para combater o crime em áreas ribeirinhas, e os resultados obtidos pela Base Candiru confirmam a efetividade da iniciativa.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2025/16:21:04

