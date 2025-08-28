Base Fluvial Candiru prende dois homens e apreende arma e mais de R$ 11 mil durante fiscalização no oeste do Pará

Foto: Divulgação| Uma ação de fiscalização da Base Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), resultou na prisão de dois homens durante abordagem à embarcação “Golfinho do Norte”, na manhã de quarta-feira (27), no estreito do Rio Amazonas, em Óbidos, no oeste do Pará.

Um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, e o outro portava uma arma de fogo e mais de R$ 11 mil em espécie.

A embarcação seguia de Manaus (AM) com destino a Monte Alegre (PA) quando foi interceptada pela equipe da Base Fluvial. Durante a vistoria de cargas e passageiros, os agentes encontraram com um dos homens um revólver calibre .38 com a numeração suprimida e R$ 11.862,00 em dinheiro. Na verificação dos documentos dos passageiros, os policiais identificaram o segundo suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto.

Monitoramento na malha fluvial

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, a operação é reflexo do trabalho contínuo de vigilância fluvial realizado em pontos estratégicos do estado.

“As bases fluviais instaladas em locais estratégicos da nossa malha fluvial têm resultado em ações muito positivas. Por meio das operações contínuas realizadas pelos nossos agentes de segurança estamos conseguindo interceptar embarcações que realizam o transporte ilegal de drogas ou condutores que tenham pendências com a Justiça, a exemplo das prisões efetuadas hoje”, destacou o titular da Segup.

A fiscalização faz parte do trabalho integrado entre diversas forças de segurança que atuam no policiamento dos rios do Pará por meio da Base Fluvial Candiru, incluindo Grupamento Fluvial, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Receita Federal.

Após a abordagem, os dois homens foram conduzidos, junto com a arma apreendida e o dinheiro, para os procedimentos legais sob responsabilidade da equipe da Polícia Civil que atua na própria Base Fluvial, e permanecem à disposição da Justiça.

