Base Integrada Fluvial ‘Candiru’ apreende carga com 120 celulares sem nota fiscal

(Foto: Divulgação) – A carga vinha da cidade de Manaus, no Amazonas, e está avaliada em R$ 91 mil

O trabalho de fiscalização da Base Integrada Fluvial ‘Candiru’, instalada no estreito de Óbidos, no Baixo Amazonas, mais uma vez impediu o transporte de cargas sem documentação. Na última segunda-feira, 9, equipes da base, com uma guarnição da Polícia Militar, apreenderam 120 celulares transportados sem documentação fiscal. A carga está avaliada em R$ 91.000,00.

O flagrante ocorreu no momento em que as equipes policiais realizavam abordagem de rotina ao empurrador “Dois Irmãos”, que vinha da cidade de Manaus, no Amazonas, com destino a Santarém, no oeste paraense. O responsável pela carga e o material apreendido foram encaminhados à Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa) para os procedimentos administrativos.

Foto: DivulgaçãoO diretor do Grupamento Fluvial (GFlu), coronel PM José Vilhena, destaca o empenho da base integrada em combate os diversos ilícitos nos rios.

“O Grupamento Fluvial tem se destacado pelo seu trabalho incansável na fiscalização dos rios, combatendo práticas criminosas e garantindo a segurança da nossa população. As ações das nossas equipes têm resultado em apreensões significativas, contribuindo diretamente para a redução do crime na região. O nosso compromisso é continuar trabalhando com dedicação e eficiência para proteger nossos rios e garantir a tranquilidade de todos”, disse.

Fonte: André Macedo (SEGUP) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/12/2024/14:08:18

