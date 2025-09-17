Batalhão de Polícia Ambiental resgata filhote de araçari no Pará

Foto:Reprodução | Mais de 1,8 mil animais foram recuperados no primeiro semestre, reforçando o compromisso do policiamento ambiental com a preservação da fauna no Pará

Na manhã desta terça-feira (16), o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) realizou o resgate de um filhote de araçari, da família dos tucanos, em uma área residencial de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

O animal foi encaminhado para atendimento na sede do BPA e, após avaliação veterinária, será devolvido ao seu habitat natural.

Raquel Gaia mora há cinco anos no residencial onde o tucano foi encontrado. Ela conta que essa não é a primeira vez que um animal silvestre aparece e explica sobre o cuidado que os moradores têm ao localizá-los nas áreas comuns do condomínio. “Devido à localização ser uma área bem arborizada, tem sítios por perto que abrigam outras aves, macaquinhos, e, vez ou outra, esses animais silvestres aparecem por aqui.

Sempre que ocorre, a gente já aciona o Batalhão especializado em resgate de animais em situação de vulnerabilidade através do 190”, detalhou.

O primeiro-tenente do BPA, Fagner Batista , destacou a importância do acionamento imediato às autoridades para garantir a segurança tanto do animal quanto da população. “É fundamental que a população não tente manipular ou capturar o animal por conta própria. Muitas espécies, mesmo filhotes, podem se machucar facilmente ou transmitir doenças se não houver o manejo correto. Por isso, ao avistar um animal silvestre em situação de risco, a orientação é ligar para o 190, para que o resgate seja feito de forma segura e responsável”, orientou.

A médica-veterinária especialista em animais silvestres, Amanda Amorim, reforçou a necessidade do contato com instituições competentes, nesses casos. “Animais silvestres exigem cuidados específicos e qualquer intervenção inadequada pode causar estresse, ferimentos ou até a morte.

Além disso, alguns podem carregar zoonoses, colocando em risco a saúde humana. O ideal é não oferecer alimentos, não tentar pegar o animal e, imediatamente, acionar o órgão ambiental responsável, como o BPA, para que ele seja encaminhado para centro de reabilitação, onde há manejo correto, com profissionais que conhecem o comportamento natural do animal, afim de mantê-lo e prepará-lo para retornar ao seu habitat natural. A ideia é sempre reintegrar o animal à vida livre, a qual ele realmente pertence”, frisou.

Mais de 1,8 mil resgates neste ano

De janeiro a junho deste ano, o Comando de Policiamento Ambiental registrou 1.814 animais resgatados, além de 411 encaminhamentos para órgãos ambientais parceiros e centros de reabilitação. No mesmo período, foram 963 resgates de animais em situação de ilegalidade, 718 solturas na natureza e 114 entregas voluntárias realizadas pela população.

O titular do Comando de Policiamento Ambiental, coronel Orlandino Lima, ressaltou que os números refletem o comprometimento do BPA na preservação da fauna e o reconhecimento da corporação pela sociedade. “O Batalhão de Polícia Ambiental é referência no resgate e proteção da vida silvestre no Pará. Esse trabalho não só garante a preservação das espécies, como também fortalece a consciência ambiental da população”, afirmou.

Ele reforçou ainda que as ações integram as políticas desenvolvidas pelo governo do Estado e pela Polícia Militar, que seguem atuando para proteger os animais e os recursos naturais da região.

Fonte: Agência Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/09/2025/09:54:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...