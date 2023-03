Batida entre carro e moto, deixa Jovem de 17 anos com fratura exposta na Transamazônica

Jovem de 17 anos tem fratura exposta em acidente na transamazônica em Itaituba-PA. (Foto:Reprodução Junior Ribeiro)

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 26/03/23, por volta das 00hs25m8n, na rodovia Transamazônica BR-230, na altura do km 04, entrada do Bairro da Paz. O sinistro envolveu um carro e uma moto, as vítimas foram, Mayara Rocha de Sousa, de 17 anos, e Fernando Vieira de França Nunes, de 19 anos, os dois estavam na moto.

Mayara, sofreu fratura no Fêmur esquerdo, tíbia, fíbula, seguido de um corte no joelho esquerdo, já Fernando apenas escoriações leves pelo corpo. A jovem foi socorrida pelos militares do corpo de bombeiros e levada imediatamente para o Hospital Regional do Tapajós, para os atendimentos especializados, a mesma passou por uma cirurgia, e seu estado de saúde é estável. Testemunhas relataram que a batida foi violenta entre o carro e a moto, a jovem foi arremessada no canteiro da rodovia. Policiais militares também estiveram no local do acidente.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 27/03/2023/06:11:10 com informações do portal Junior Ribeiro

