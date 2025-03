Batida entre Hilux e pá-carregadeira mata avó e neta de 6 anos na MT-040

Foto: Reprodução | O acidente foi registrado na noite de domingo (9), na cidade de Rondonópolis.

Zenita Mendes do Carmo, de 56 anos, e sua neta, identificada como M.H.M.C., de 6 anos, morreram na noite de domingo (09), após um acidente entre uma caminhonete Toyota Hilux e uma pá-carregadeira na MT-040, na cidade de Rondonópolis (212 km de Cuiabá). O motorista do veículo sobreviveu e foi encaminhado ao hospital.

O acidente foi registrado por volta das 20h, no km 412.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor da caminhonete, de 63 anos, fazia uma ultrapassagem quando bateu na pá-carregadeira.

Em seguida, ele perdeu o controle da direção da Hilux, que capotou e parou só no acostamento. Equipes do Serviço de Atendimento Médico Móvel de Urgência estiveram no local.

Não se sabe o atual estado de saúde do motorista.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde passarão por exames de necropsia.

As causas do acidente devem ser apuradas pela Polícia Civil.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/11:38:57

