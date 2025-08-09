Vídeo: Batida entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos na BR-163 em MT

Acidente entre carreta e ônibus na BR-163, em Lucas do Rio Verde. — Foto: Cesar Torres

Dentre os feridos, 26 foram encaminhados a hospitais em estado moderado, 11 em estado grave e oito com ferimentos leves.

Uma batida entre uma carreta e um ônibus de turismo interestadual deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, próximo a comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, na noite dessa sexta-feira (8). As informações iniciais indicam que o ônibus tinha como destino a cidade de Sinop.

Dentre os feridos, 26 estão em estado moderado, 12 em estado grave, entre eles o motorista da carreta, e oito apresentam ferimentos leves, segundo a Nova Rota do Oeste, concessionária que administra o trecho. A causa do acidente ainda será investigada pela Polícia Civil

Em nota, a empresa de transportes Rio Novo, responsável pelo ônibus, lamentou o acidente e informou que equipes da empresa já estão no local e nos hospitais para prestar apoio às vítimas e familiares. A empresa também criou um canal exclusivo de atendimento para informações e suporte.

Na manhã deste sábado (9), equipes da Nova Rota trabalham na remoção dos veículos e limpeza da pista. O ônibus foi reposicionado para a faixa de domínio e, no momento, a carreta está sendo removida.

Segundo a concessionária, o trabalho de retirada é considerado complexo devido à gravidade do acidente e à dimensão dos veículos envolvidos.

O trânsito na região segue parcialmente interditado, e a concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho.

A BR-163, uma das principais rodovias do país, é conhecida pelo histórico recorrente de acidentes de trânsito graves. Dados da concessionária Via Brasil revelam que em 2024 foram contabilizados 1.304 acidentes, sendo 65 deles resultaram em mortes.

De janeiro a junho deste ano, foram registradas 40 mortes em acidentes de trânsito na região, segundo dados da concessionária responsável pela rodovia, Nova Rota do Oeste.

Em abril, cinco pessoas morreram após uma batida entre um carro e uma carreta, entre os municípios de Matupá e Guarantã do Norte, a 696 km e 721 km de Cuiabá, respectivamente. Todas as vítimas estavam no veículo de passeio, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As vítimas foram identificadas como:

Adilson Dias de Souza, de 63 anos (pai de Agilson);

Agilson Vieira de Souza, de 37 anos (filho de Adilson);

Eliane Aparecida dos Santos, de 53 anos (mãe de Moisés);

Moisés Aparecido dos Santos, de 31 anos (filho de Eliane);

Viviane Rodrigues dos Santos, de 45 anos.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2025/09:20:33

