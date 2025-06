Bayern passa sufoco mas vence Boca Juniors e avança às oitavas do Mundial

O Bayern de Munique marcou o gol da vitória sobre o Boca Juniors já na reta final do duelo. (Foto:© Getty Images)

O Bayern venceu um jogo difícil contra o Boca Juniors, na noite de sexta-feira (20), em Miami Gardens, por 2 a 1. Definido com um gol na reta final do duelo, o resultado no Hard Rock Stadium foi o primeiro triunfo de um europeu sobre um sul-americano na Copa do Mundo de Clubes, cheia de placares surpreendentes.

A competição, realizada nos Estados Unidos, havia registrado cinco confrontos do tipo. Foram duas vitórias de representantes da América do Sul (Paris Saint-Germain 0 x 1 Botafogo e Flamengo 3 x 1 Chelsea) e três empates (Palmeiras 0 x 0 Porto, Boca Juniors 2 x 2 Benfica e Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund).

No embate entre Bayern e Boca, porém, sobressaiu a qualidade técnica da formação alemã, apesar da brava resistência da equipe argentina. Harry Kane abriu o placar para o time europeu, aos 18 minutos do primeiro tempo, mas Merentiel marcou um belo gol para empatar o marcador, aos 21 da etapa final.

O placar permaneceu igualado até os 39 minutos, quando a formação portenha teve sua área invadida. A bola ficou em disputa, e Kane teve inteligência e precisão no passe para Michael Olise, também preciso na finalização de pé esquerdo, que classificou antecipadamente o Bayern às oitavas de final.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/06/2025/07:24:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...