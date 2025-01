BBB 25: dupla Eva e Renata vence primeira Prova de Resistência

No BBB 25, Eva e Renata, do grupo Pipoca, vencem a primeira prova de resistência (Foto/Redes sociais)

Amigas ganharam imunidade até o primeiro paredão do reality show da TV Globo.

O primeiro programa do BBB 25 foi ao ar na noite desta última segunda-feira (13) e já começou com tudo: prova valendo imunidade. Com exceção da dupla que entrou pela votação popular, os outros onze pares disputaram uma prova de resistência a qual os ganhadores estão isentos de serem votados no primeiro paredão.Após um pouco mais de seis horas de duração, a dupla vencedora da primeira Prova de Resistência foi a das amigas Eva e Renata, do grupo Pipoca. A vitória das amigas veio após as desclassificações de Vitória Strada e Mateus, do Camarote, e Aline e Vinícius, do Pipoca.

Durante o ao vivo de ontem, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou aos participantes que o jogo será todo feito em dupla: provas, indicações, eliminações (em provas e do jogo) e punições. Para os telespectadores, Tadeu explicou que o programa, na verdade, será dividido em duas fases: na primeira tudo será em dupla: provas, indicações e eliminações (em provas e do jogo); na segunda, as duplas serão desfeitas e cada participante jogará individualmente.

Prova de Resistência

Os participantes, posicionados em lados opostos da raia, precisavam manter um cabo esticado enquanto realizavam um aperto de mãos abaixo de uma barra de sustentação. Caso o símbolo do aperto de mãos ou o cabo tocassem as argolas, uma luz vermelha se acenderia, resultando na eliminação da dupla.Em seguida, uma campainha soava e o responsável por enviar a caixa tinha que passar pelo vão para entregá-la ao parceiro, que deveria levá-la até o cliente dentro do tempo determinado. Se o tempo se esgotasse antes que retornassem à posição inicial, ambos seriam eliminados. A dupla que terminasse a rodada em último lugar sofria uma consequência.A última dupla a resistir na prova seria a vencedora e ganharia imunidade, com esta primeira fase do jogo resultando na eliminação conjunta de participantes.

