BBB comete erro sobre a cultura do Pará em VT de Alane. Veja

Alane sempre levanta a bandeira do Pará dentro da casa, mas dessa vez a produção do BBB não colaborou. | Foto: Reprodução

A paraense Alane Dias foi um dos destaques do BBB 24 na edição de terça-feira, mas um detalhe em um dos vídeos acabou mostrando uma falha do programa.

Noite mais do que feliz para Alane Dias na casa do BBB. Além de escapar de longe da eliminação, recebendo apenas 0,94% dos votos e com direito a mensagem tranquilizadora de Tadeu Schmidt, a sister ainda ganhou um VT lindo sobre sua participação no programa e sua relação com o Pará.

Ao falar da relação de Alane com o açaí, a edição do BBB “errou feio, errou rude” e botou a foto de uma jabuticaba no lugar – uma confusão complicada se o intuito é justamente valorizar a cultura nortista.

Mesmo com os frutos similares na aparência, as árvores mostram bastante a diferença. Enquanto a jabuticabeira é da família das mirtáceas, com as folhas menores e mais arredondadas e os frutos nascendo diretamente do caule da planta, o açaizeiro é uma palmeira com folhas longas e finas e o fruto nascendo em cachos.

O VT foi produzido pela própria edição do BBB. Mesmo assim, não é a primeira vez que o nome de Alane está relacionado a uma gafe sobre a cultura paraense. No aniversário de Belém, o perfil oficial da sister compartilhou uma expressão popular com o significado errado. Na mesma data, o perfil do outro paraense do programa, o já eliminado Marcus Vinicius, também errou ao tentar homenagear a capital paraense.

Veja o vídeo no instagram AQUI

